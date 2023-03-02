Ушла из жизни Зифа Юсупова, Почетный гражданин Петрозаводска

Заслуженный работник культуры России Зифа Габбасовна Юсупова скончалась на 86-м году жизни.

Печальную новость сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Сегодня, 3 марта, не стало Почетного гражданина Петрозаводска, Заслуженного работника культуры России Зифы Габбасовны Юсуповой. Она скончалась на 86-м году жизни», — написал Владимир Любарский.

«Я все время хотела что-то сделать для культуры, потому что культура — это моя жизнь», — процитировал глава города Зифу Габбасовну и добавил: и делала.

Долгие годы Зифа Юсупова работала директором выставочного зала Союза художников Карелии, возглавляла региональный филиал Российского фонда культуры, выпускала альбомы о творчестве лучших художников республики, опекала молодые таланты, помогала им с выставками.

«Настоящий популяризатор искусства!» — сказал Владимир Любарский.

Глава признался, что часто созванивался с Зифой Габбасовной и последний раз общался буквально накануне смерти Зифа Габбасовны, когда она уже была в больнице…

«Печальная новость… Приношу соболезнования родным и близким», — написал в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.