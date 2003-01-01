Ушли за ягодами и не смогли найти дорогу назад: в лесополосе Петрозаводска заблудились две женщины

В районе Птицефабрика потерялись две горожанки, отправившиеся на тихую охоту в ближайший лес.
Сегодня вечером в лесном массиве петрозаводского района Птицефабрика заблудились две женщины, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения. Горожанки отправились собирать ягоды и не смогли найти дорогу в обратную сторону.
— Женщины были найдены спасателями и благополучно выведены из леса. Медицинская помощь им не потребовалась, — рассказали в ведомстве.
Ранее мы писали, что пропавшие в Беломорском районе мать с сыном остались довольны шестидневной прогулкой по лесу, за время которой им довелось встретить медведя, лося и бобров.