Ушуист из Карелии завоевал золото на Спартакиаде учащихся России

Карельский спортсмен Максим Дедовец успешно выступил на финале XI летней спартакиады по ушу.

С 16 июня в Московском дворце ушу проходит Финал XI летней Спартакиады учащихся России 2022 по ушу таолу, сообщается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия».

В соревнованиях принимают участие 200 сильнейших спортсменов 2009-2007 года рождения, которые прошли отбор на Первенстве России по ушу таолу.

Максим Дедовец отстаивал честь Карелии и завоевал две золотые медали в видах программы тайцзицюань и тайцзицзянь с личными рекордами.

Максима и его тренеров Марину Потапову и Юлию Смирнову поздравили с отличным результатом!