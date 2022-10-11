Ушуисты из Карелии завоевали комплект наград на Кубке России

В составе сборной республики в Москве выступили 20 спортсменов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Москве с 30 ноября по 4 декабря прошли Кубок России и всероссийские соревнования по ушу. В состязаниях приняли участие 249 спортсменов из 43 субъектов России.

Турнир состоялся в дисциплинах ушу-таолу и ушу-саньда. Первая – это современное направление ушу, созданное на основе традиционных стилей. Если ушу-саньда представляет боевой аспект ушу, то ушу-таолу – зрелищный и развивающий аспекты этого вида боевых искусств.



В составе сборной республики выступили 20 спортсменов. Победителями и призерами Кубка России среди наших земляков стали:



Екатерина Зимина - в дисциплине саньда среди женщин весовой категории до 60 килограммов заняла первое место.



Денис Величко и Кирилл Репухов в парной дисциплине таолу-дуйлянь цисе завоевали серебряную медаль.



Анастасия Митрофанова и Алсу Велиева в парной дисциплине таолу-дуйлянь цисе поднялись на третью ступень пьедестала.



На всероссийских соревнованиях наивысших результатов достигли:



Максим Дедовец одержал победу среди юниоров 15-17 лет в дисциплинах таолу тайцзицюань и таолу тайцзицзянь. Сергей Балышев в дисциплине саньда среди юношей 12-13 лет весовой категории до 65 килограммов занял третье место.



Глеб Онькин в дисциплине саньда среди юношей 12-13 лет весовой категории до 56 килограммов завоевал бронзу.



Среди юношей 9-11 лет:



Ефим Федоров стал двукратным победителем в дисциплинах таолу-тайцзицюань и таолу-тайцзицзянь.



Илья Калюков в двух дисциплинах поднялся на вторую и третью ступени пьедестала. Михаил Куцко и Ефим Федоров в парной дисциплине - таолу-дуйлянь цисе гуйдин - заняли первое место.



Тренеры: Руслан Гевкан, Натиг Велиев, Марина Потапова, Юлия Смирнова и Андрей Сырич.