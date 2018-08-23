Усилен контроль за подготовкой школ к учебному году

Во всех регионах усилен контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Ведомство выдало более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта систем водоснабжения, канализации, отопления, а также покупки мебели, оборудования на пищеблоки и благоустройства территорий. На сегодняшний день уже выполнено 90% работ по подготовке школ к учебному году, сообщают "Вести Карелии".

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