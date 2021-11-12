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Усилены проверки масочного режима на ж/д вокзалах Карелии с большим пассажиропотоком

Новости. Общество
13:25, 23 Ноября 2021
фото: © Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

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На железнодорожном вокзале станции Сортавала с начала ноября проведено 6 внезапных проверок масочного режима среди посетителей вокзала, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Проверки проводят сотрудники железнодорожного вокзала и полиция.

Пассажирам вручают памятки, в которых приведены основные правила личной безопасности граждан в период пандемии и меры правовой ответственности за нарушения.

Пресс-служба ОЖД напоминает, что на железнодорожном вокзале Сортавала установлены системы обеззараживания воздуха, имеются бесконтактные диспенсеры с антисептиками в здании вокзала и на пассажирской платформе, нанесена социальная разметка. Ежемесячно проводится комплексная дезинфекция вокзала и текущая, с обработкой контактных поверхностей, дверных ручек, поручней, подоконников.

Проводится «входной контроль» с применением термометрии.
Сегодня станция принимает и отправляет от 15 до 23 пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщения в сутки.

Принятые меры способствуют профилактике распространения вирусных инфекций. Октябрьская дирекция пассажирских обустройств обращается к пассажирам с просьбой, соблюдать масочный режим при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и обезопасить себя и окружающих от распространения вирусных инфекций.

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