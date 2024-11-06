Усилить контроль: с начала года на «федералках» региона зарегистрировано 152 тяжких ДТП, в которых погибли более 30 человек

Федеральные дорожники и сотрудники Госавтоинспекции Карелии обсудили совместную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Организационные вопросы и планы мероприятий, направленных на повышение безопасности федеральных автодорог региона, а также перспективы прохождения предстоящего зимнего сезона рассмотрены в ходе рабочей встречи с участием руководителя ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрия Джоса и начальника УГИБДД МВД России По Карелии Андрея Червочкина.

С начала года на «федералках» региона зарегистрировано 152 тяжких ДТП, в которых погибли более 30, пострадали — более 200 человек.

— Причина подавляющего большинства происшествий — грубые нарушения водителями Правил дорожного движения, — отметил главный автоинспектор Карелии.

Участники встречи обсудили вопросы расширения оперативного взаимодействия для усиления контроля над дорожной ситуацией. Одной из перспективных совместных мер, которая сможет повлиять на степень безопасности дорог, особенно в зимнее время, способны стать совместные инспекторские поездки руководства ФКУ Упрдор «Кола» и региональной Госавтоинспекции.

Отмечено, что на федеральных автодорогах активно продолжается применение технических средств повышения безопасности, в частности — нанесение фрезерованных шумовых горизонтальных полос на сложных для водителей отрезках трасс и в местах, где запрещён выезд на полосу встречного движения: в этом году на автодороге «Кола» ими снабжены более десяти новых участков, наносятся новые поперечные шумовые полосы, устанавливаются предупреждающие таблички и аншлаги.

Обсуждены организационные моменты содержания участков автодорог под уплотнённым снежным покровом: эта методика применяется в местах, где нет интенсивного движения и позволяет продлить срок службы как дорожного полотна, так и горизонтальной разметки.