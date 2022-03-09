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Условия кредитных каникул для граждан оказались такими, что их смогут получить далеко не все

Новости. Общество
16:23, 15 Марта 2022
фото: Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги

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Установленные правительством РФ ограничения для получения кредитных каникул не учитывают реального снижения уровня жизни населения.

Одно из главных условий — предельный размер кредита, достаточный чтобы претендовать на отсрочку платежей. Те, у кого долговая нагрузка больше этой суммы, останутся за бортом.

Кроме того, надо доказать снижение дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.  Для этого потребуется справка о доходах по форме 2НДФЛ за текущий год и за 2021 год. Иными словам, право на отсрочку могут получить только те, кому официально сократили зарплату. Реальное снижение уровня жизни, вызванное инфляцией, учитывать никто не станет.

В 2020 году жители Карелии отдавали на платежи по кредитам 49,2% от годового заработка, в 2021 — уже более 69%.

Об этом читайте в статье «Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги».

 

 

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