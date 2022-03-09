Условия кредитных каникул для граждан оказались такими, что их смогут получить далеко не все

Установленные правительством РФ ограничения для получения кредитных каникул не учитывают реального снижения уровня жизни населения.

Одно из главных условий — предельный размер кредита, достаточный чтобы претендовать на отсрочку платежей. Те, у кого долговая нагрузка больше этой суммы, останутся за бортом.

Кроме того, надо доказать снижение дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Для этого потребуется справка о доходах по форме 2НДФЛ за текущий год и за 2021 год. Иными словам, право на отсрочку могут получить только те, кому официально сократили зарплату. Реальное снижение уровня жизни, вызванное инфляцией, учитывать никто не станет.

В 2020 году жители Карелии отдавали на платежи по кредитам 49,2% от годового заработка, в 2021 — уже более 69%.

Об этом читайте в статье «Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги».