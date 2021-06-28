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Условия льготной ипотеки изменятся с 1 июля

Новости. Общество
16:22, 29 Июня 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

Соответствующие поручения главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума опубликованы в воскресенье на сайте Кремля.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов <…>», — говорится в поручении.

О других изменениях в льготной ипотеке читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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