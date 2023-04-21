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Условно осужденная жительница Карелии не прошла испытательный срок и отправится в колонию

Новости. Происшествия
11:25, 05 Июля 2023
фото: spravochnikvs.com

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Жительнице Карелии условное наказание заменили на лишение свободы, сообщили в пресс-службе Костомукшского городского суда.

В УФСИН Карелии инициировали отмену жительнице Костомукши условного осуждения.

В ведомстве уточнили, что костомукшанка систематически нарушает общественный порядок, не желает становиться на путь исправления.

Согласно решению суда, на время испытательного срока жительница Карелии 1999 года рождения не могла покидать место постоянного проживания с 22.00 до 06.00. Исключения - работа и посещение больницы.

При этом злоумышленница совершила несколько административных правонарушений, за каждое из которых ее наказали, в том числе, обязательными работами. Наконец, во время испытательного срока женщина, по версии следствия, ввязалась в драку. Возбуждено уголовное дело о побоях. 

Соседи также охарактеризовали ее отрицательно: не работает, пьет, не может ужиться с родней.

В результате суд отменил условный срок и отправил костомукшанку на три года в исправительную колонию общего режима, сообщили в пресс-службе костомукшского горсуда.

 

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