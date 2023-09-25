Условно осужденный житель Сортавалы отправится в колонию

Мужчине заменили условное наказание реальным лишением свободы.

Сортавальский городской суд отменил условное осуждение для местного жителя, рассказали в пресс-службе суда 25 сентября.

На момент рассмотрения дела осужденный к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком в два года нарушил условия и порядок отбывания наказания. Мужчина сменил место жительства без уведомления инспекции, не являлся на регистрацию, а также уклонялся от возмещения морального вреда в пользу потерпевшего в сумме 100 тысяч рублей.

Таким образом, предоставление мужчине испытательного срока для возможности исправления без реального лишения свободы себя не оправдало.

Суд отменил условное осуждение по приговору и направил мужчину в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания на два года.