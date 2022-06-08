Условно осужденным в Карелии наглядно показали, до чего могут довести наркотики и алкоголь

В уголовно-исполнительной инспекции проведено профилактическое занятие для осужденных в рамках акции, посвященной Международному дню борьбы с употреблением психоактивных веществ, сообщили в УФСИН Карелии.

Специалист по социальной работе Республиканского наркодиспансера Инна Борисова совместно с психологами уголовно-исполнительной инспекции провели занятие для осужденных без изоляции от общества, направленное на пропаганду здоровья образа жизни и недопущение совершения правонарушений и преступлений.

В ходе мероприятия представитель наркологического диспансера рассказала присутствующим о вреде наркотических средств, о формировании зависимости от употребления наркотиков и алкоголя, разъяснила порядок оказания помощи медицинского характера.

Осужденным показан познавательный видеоролик, подготовленный сообществом "Трезвая Россия", где в наглядной и доступной для понимания форме показаны пагубные последствия употребления алкоголя и наркотиков на организм человека.