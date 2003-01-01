Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

Детскую библиотеку в Петрозаводске ждет ремонт.
Первую модельную библиотеку оборудуют в Петрозаводске, рассказали в мэрии.
— Петрозаводск прошел отбор Министерства культуры России и в 2026 году получит федеральные средства на переоснащение Центральной городской детской библиотеки имени В. М. Данилова по модельному стандарту, — рассказала на своей странице в ВК глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
В библиотеке сделают ремонт, обновят мебель и оборудование, создадут комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, установят станцию самообслуживания, на которой читатели смогут записывать и списывать книги. Также библиотека пополнит книжный фонд, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации.
Напомним, в Карелии уже девять модельных библиотек. Они работают в поселках Хелюля, Муезерский, в Калевале, Вяртсиля, деревне Коткозеро, селе Янишполе, городах Сортавала, Беломорск и Кондопога.