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Услуги банков для малого бизнеса могут вырасти в случае смены налогового режима

Новости. Общество
09:14, 06 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Запуск нового налогового режима для микро- и малых предпринимателей, концепцию которого прорабатывает ФНС, может повлиять на рост стоимости банковских услуг.

Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и предприниматели.

Доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, глава регионального отделения Партии Роста в Липецкой области Вадим Ковригин отметил, что перенос функций налогового агента на банки и саму ФНС сократит расходы бизнеса на бухучет, но может вызвать существенный рост платы за банковские услуги для предпринимателей.

Подробнее о планируемой реформе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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наташка
2021-07-06 09:51:07
Да
Пофиг. В супермаокетах хорошие штаны продают
Гость
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