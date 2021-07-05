Услуги банков для малого бизнеса могут вырасти в случае смены налогового режима

Запуск нового налогового режима для микро- и малых предпринимателей, концепцию которого прорабатывает ФНС, может повлиять на рост стоимости банковских услуг.

Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и предприниматели.

Доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, глава регионального отделения Партии Роста в Липецкой области Вадим Ковригин отметил, что перенос функций налогового агента на банки и саму ФНС сократит расходы бизнеса на бухучет, но может вызвать существенный рост платы за банковские услуги для предпринимателей.

Подробнее о планируемой реформе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».