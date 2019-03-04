Услуги будут маркироваться знаком "Сделано в Карелии"

Вступили в силу новые правила добровольной сертификации "Сделано в Карелии" - право на использование этого знака качества смогут получать производители услуг.

Как пояснили в министерстве экономического развития Карелии, до сих пор знак "Сделано в Карелии" можно было получить только на пищевую продукцию. В 2018 году добровольную сертификацию качества прошли 19 компаний – производителей продовольственных товаров.

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