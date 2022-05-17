Услуги такси в Карелии подешевели на фоне роста цен в автобусах

Стоимость поездки в такси в Карелии снизилась с начала года на 8%, а цены в городских автобусах одновременно выросли на 6,4%.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах социально-экономического развития республики за январь–март 2022 года.

Согласно официальной статистике, в марте средняя стоимость поездки в такси составила 20 рублей 13 копеек за каждый километр пути.

Цены в автобусах достигли, в среднем, 36 рублей 27 копеек за поездку, в троллейбусах — 25 рублей.