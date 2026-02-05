Уснувшая за рулём жительница Петербурга осуждена в Карелии за смертельное ДТП

Олонецкий районный суд Карелии вынес обвинительный приговор 29-летней жительнице Санкт-Петербурга. Она признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установило следствие, утром в июле 2024 года подсудимая управляла автомобилем в состоянии утомления, находясь в пути с пассажирами, сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии. На одном из участков федеральной трассы в Карелии она заснула, потеряла контроль над машиной и выехала на полосу встречного движения. Произошло столкновение с другим автомобилем.



В результате аварии пассажир встречной машины скончался в больнице от полученных травм. Пассажиру в автомобиле виновной был причинен тяжкий вред здоровью. В суде женщина полностью признала свою вину.



С учетом признания вины, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также она лишена права управлять транспортными средствами на 2 года.



Отдельно суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда.



Виновная полностью признала свою ответственность.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

