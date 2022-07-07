«Усопшие должны находиться в нормальных условиях»: глава Минздрава пообещал отремонтировать морг  в Петрозаводске

Министерство здравоохранения Карелии планирует отремонтировать патологоанатомическое отделение Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске в 2023 году.

Об этом сообщили глава Минздрава Михаил Охлопков.

«Здание 1956 года постройки требует ремонта. Уже приведена в порядок кровля, установлены новые окна, но надо ремонтировать фасад, помещения, заменять все инженерные сети, благоустраивать территорию, обновлять мебель и, конечно же, заменять устаревшее оборудование. Будем решать эти задачи поэтапно, в 2023 году выделим на ремонт отделения 12 млн рублей», — написал министр на своей странице Вконтакте.

По его словам, ранее из бюджета было потрачено более 50 млн рублей на капитальный ремонт и оснащение патологоанатомических отделений в Питкярантской и Беломорской ЦРБ и Больнице скорой медицинской помощи, а также на приобретение двухсекционного модульного здания морга для Сегежской ЦРБ с необходимым оборудованием.

«Оказание медицинской помощи пациентам, безусловно, остается в приоритете. Но есть ещё очень деликатная тема — это состояние патологоанатомических отделений… Усопшие должны находиться в нормальных условиях», — добавил министр.







