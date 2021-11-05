Успехи духовно-нравственного воспитания населения Карелии оценят по числу участников мероприятий

Министерство экономического развития России установило критерии эффективности деятельности органов власти регионов.

Они перечислены в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Большое место в «Едином плане» отведено духовно-нравственному воспитанию населения, как одной из национальных целей развития. В документе содержится раздел «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эффективность региональных властей в достижении этой цели тоже будут оценивать в цифрах.

В Карелии в 2021 году показатель должен вырасти на 1% по сравнению с 2020 годов, а затем ежегодно расти на 2%. В результате, «условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» в Карелии улучшатся на 30% к 2030 году, следует из «Единого плана».

Достижение поставленной задачи оценивается по целому ряду критериев. Например, по числу посещений мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, направленных на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, количеству просмотров молодежной аудиторией Интернет-контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, числу посещений всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, количеству участников культурно-просветительских программ для школьников.

Будет подсчитываться доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания, количество воспитанников военно-исторических лагерей, участников всероссийских и межрегиональных мероприятий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и «Российское движение школьников».

Кроме того, работу властей Карелии федеральный центр оценит по уровню бедности и доходов населения, продолжительности жизни, росту инвестиций и другим параметрам.

Ою этом читайте в статье «Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения».