Реклама

Успехи духовно-нравственного воспитания населения Карелии оценят по числу участников мероприятий

Новости. Общество
15:57, 05 Ноября 2021
фото: Донат Сорокин/ТАСС

Новости партнеров

Министерство экономического развития России установило критерии эффективности деятельности органов власти регионов.

Они перечислены в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Большое место в «Едином плане» отведено духовно-нравственному воспитанию населения, как одной из национальных целей развития. В документе содержится раздел «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эффективность региональных властей в достижении этой цели тоже будут оценивать в цифрах.

В Карелии в 2021 году показатель должен вырасти на 1% по сравнению с 2020 годов, а затем ежегодно расти на 2%. В результате, «условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» в Карелии улучшатся на 30% к 2030 году, следует из «Единого плана».

Достижение поставленной задачи оценивается по целому ряду критериев.  Например, по числу посещений мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, направленных на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, количеству просмотров молодежной аудиторией Интернет-контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, числу посещений всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, количеству участников культурно-просветительских программ для школьников.

Будет подсчитываться доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания, количество воспитанников военно-исторических лагерей, участников всероссийских и межрегиональных мероприятий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и «Российское движение школьников».

Кроме того, работу властей Карелии федеральный центр оценит по уровню бедности и доходов населения, продолжительности жизни, росту инвестиций и другим параметрам.

Ою этом читайте в статье «Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лишьбыпротив
2021-11-05 16:58:51
Всегда и при любой погоде сможем организовать мероприятия, способствующие идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Либеральные меньшинства могут визжать и биться в истерике сколь угодно в специально отведенных для этого местах . Имеют конституционное право. :)
nae
2021-11-05 16:53:10
Лютый бред.
_____________
2021-11-05 16:17:19
Идиёты !!!!!
demari
2021-11-05 16:09:40
Духовно-нравственный... это :
"Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть." (Джордж Оруэлл)

Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»