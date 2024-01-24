Успехи карельского отделения одного из крупнейших детских фондов обсудят в мэрии Петрозаводска

Работу республиканского отделения российского детского фонда обсудят на планерке в администрации карельской столицы.

В понедельник, 29 января, на традиционной планерке в мэрии столицы Карелии обсудят деятельность региональногоотделения российского детского фонда.



С докладом выступит председатель организации Анна Сазонова. Планерное совещание начнется в 10.00. Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.



Отметим, российский детский фонд (РДФ) — советская и российская общественная благотворительная организация.



Основные цели: благотворительная помощь детям и малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, организация семейных детских домов, и т. д.



Деятельность фонда основана на положениях Конвенции ООН о правах ребенка и устава фонда.



Был создан 14 октября 1987 года как советский детский фонд имени В. И. Ленина. Одновременно были образованы филиалы во всех регионах России и союзных республиках. В сентябре 1991 года получил современное название.