«Успеть за его самокатом»: глава Карелии поздравил с днем рождения мэра Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил мэра Петрозаводска Владимира Любарского, у которого сегодня день рождения.

Поздравление опубликовано на странице губернатора Вконтакте.



«Год назад, в очень непростой момент, Любарский взял на себя сложнейшую задачу — вывести столицу из управленческого кризиса, переформатировать работу городской администрации, заставить муниципальных чиновников работать на благо города в полную силу. По-моему, горожане очень быстро почувствовали эти перемены», — написал глава республики.

Среди первых результатов работы Любарского он назвал «начало масштабной транспортной реформы и обновления троллейбусного парка, привлечение инвестиций в реновацию водопроводных и водоотводящих сетей».

«Но главное — в городе изменилось настроение. У города появился лидер. Не хозяин, не барин, а именно лидер — тот, кто мотивирует, стимулирует, вдохновляет, ставит амбициозные цели, ведет за собой. Точнее, зовет успеть за его самокатом:)», — добавил Парфенчиков.