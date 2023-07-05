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Успеть за прогрессом: в Петрозаводске начался форум «ИИ для самозанятых и предпринимателей»

Новости. Общество
09:15, 07 Июля 2023
фото: © Минэк Карелии

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Участников ждут два дня докладов и обсуждений на тему, как применять искусственный интеллект в бизнесе.

В Петрозаводске начался форум «ИИ для самозанятых и предпринимателей». Мероприятие проходит в рамках масштабного проекта «Карелия против ИИ», который стартовал в июне.

Инициатором проекта выступил фонд венчурных инвестиций республики. Соорганизаторами проекта стали министерство экономического развития Карелии, центр «Мой бизнес», карельское отделение общественной организации «Опора России», федеральный проект «Цифровая Россия» и ПетрГУ. 

Организаторы стремятся популяризировать использование искусственного интеллекта среди разных групп населения. Двухдневный форум 6 и 7 июля привлек бизнесменов и экспертов крупнейших IT-площадок.

На форум, который проходит в конференц-зале отеля «Фрегат», зарегистрировались 180 человек. Это мероприятие, уникальное по масштабу и тематике, выводит Карелию в авангард технологических инноваций, отметили в региональном Минэке.

Форум открыл министр экономического развития и промышленности республикиОлег Ермолаев.

«ИИ — это интересная тема, провоцирующая дискуссии. Эксперты подтверждают значение новой отрасли для развития экономики и прогнозируют 40% рост. Также благодаря ИИ возникнут новые виды экономической деятельности. Понимая важность этой сферы, мы уже сейчас поддерживаем ИТ-сообщество и планируем продолжать эту линию», — заявил министр.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Евгений Перов высказал убеждение, что мы стоим на пороге прорыва, сравнимого с открытием электричества и полётом в космос.

Спикер зачитал текст, сгенерированный нейросетью ChatGPT, в котором сам искусственный интеллект указал, что человечество должно обратить внимание на этические вопросы в этой технологической сфере. 

Программа выступлений охватывает широкий круг вопросов: теоретические аспекты ИИ, обзор бизнес-кейсов, практические мастер-классы по использованию инструментов на основе ИИ.

В четверг, 6 июля, свой доклад представил ученый, начальник управления по инновационно-производственной деятельности ПетрГУ Алексей Штыков. Его выступление было посвящено основам искусственного интеллекта. Он обрисовал историю развития технологии.

По его словам, первые опыты начались в 1950 годах. Десятилетия ИИ применяли для решения специфических научных задач. Лишь крупные компании могли себе позволить использовать эту технологию. За последние несколько лет произошел существенный прогресс. Сейчас появилась возможность коммерциализации ИИ. 

Следом выступил Дмитрий Орлов, руководитель проекта кластера ИТ Фонда «Сколково». Он перешел от теории к практике и представил реальные примеры использования ИИ в разных отраслях экономики. Иногда мы уже применяем ИИ, не осознавая это, отметил он.

Например, когда предприниматель настраивает рекламу своего бизнеса в Яндекс Директе или социальной сети «ВКонтакте» и ставит галочку для оптимального использования бюджета, он использует ИИ.

Также искусственный интеллект активно применяется для персонализации сервисов. Благодаря аналитической мощи этой технологии бизнесмены могут узнать каждого клиента и развить индивидуальный поход.

Присоединиться к программе можно онлайн. Трансляция всех событий проходит в группе проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием выступлений.

После двухдневного форума, 8 июля, пройдет TED-конференция «ИИ для тебя», где осветят более широкий круг вопросов. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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