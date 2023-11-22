Устанавливаются личности и страна проживания погибших в страшной аварии на трассе в Карелии

Стали известны подробности смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии, где столкнулись грузовые и легковой автомобиль.

Трагедия произошла в четверг, 23 ноября, в 15.30 на 695 километре трассы "Кола" в Сегежском районе Карелии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль «Peugeot" и два грузовых автомобиля «Fiat» и «Volvo".

Прокуратура района контролирует установление обстоятельств и устранение последствий аварии.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в Сегежскую ЦРБ с многочисленными травмами поступили двое жителей Ленинградской области, мужчины 1977 и 2001 года рождения.

«На месте ДТП обнаружено также четыре трупа мужчин. Устанавливаются их личности, а также страна постоянного проживания», — написал глава карельского Минздрава.

Ещё два участника ДТП, мужчина и женщина, отказались от госпитализации.

Напомним, МВД Карелии сообщило в четверг о страшной аварии, унесшей жизни четверых человек.