Установлена личность женщины, тело которой обнаружено у берега острова в Белом море

Накануне, 31 июля, у одного из островов в Белом море было обнаружено тело пропавшей ранее туристки из Волгограда.

31 июля было обнаружено тело женщины у берега острова Малые Кималище в Белом море, сообщили в Следкоме Карелии.

— Следователем Беломорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия проведено опознание, по результатам которого установлена личность женщины. Погибшая, 1993 г. р., была участницей частного похода туристов, — говорится в сообщении.

Ранее о гибели Валерии Пужняк сообщили волонтеры Поиского отряда «Длинный берег» и родные, которые также вели поиски. По их словам, девушку нашли возле острова в камнях.

— Она завалилась за камень, и ее даже не сразу увидели. Увидели только бирюзовый цвет жилета и зацепились за него. Да, этот остров осматривали много раз. Но нужно было осматривать прям за каждым камушком. Позже нам конечно скажут дату смерти. Но ребята думают, что ее туда уже прибило мертвой, и что она захлебнулась или замерзла, — пишут родные в телеграм-канале Поиски Леры и Виктора.

Напомним, группа туристов на байдарках попала в непогоду по дороге с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо туристов были найдены живыми на островах. Ещё троих объявили пропавшими. Тело одного пропавших обнаружили 23 июля. Ранее МЧС прекратило официальные поиски, но родные и добровольцы продолжали искать пропавших.

В настоящее время неизвестной остается судьба одного мужчины, 1987 г. р. По предварительной информации, турист при движении на плавсредстве по акватории водоема был без спасательного жилета.

Следователями СК продолжается проведение организованной доследственной проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе установлена точная причина гибели туристов.