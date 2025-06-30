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Установлена причина смерти работника больницы в Карелии

Новости. Происшествия
11:30, 04 Июля 2025
фото: © maxim4e4ek / istockphoto

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Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Госинспекция труда Карелии завершила проверку обстоятельств смерти подсобного рабочего Сегежской ЦРБ.

Днем 17 июня мужчина почувствовал себя плохо. Инцидент произошел около 13:15 на территории больницы. Рабочего доставили в приемный покой, но спасти не удалось и вскоре он скончался в больнице.

Как стало известно нашему изданию, мужчина 1978-го года рождения выполнял разгрузочные работы постельного белья в терапевтическом отделении. Во время работ он потерял сознание. 

Эксперты установили, что смерть наступила из-за заболевания мужчины. Однако проверка выявила нарушения трудового законодательства в медучреждении. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

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