Установлена причина смерти работника больницы в Карелии

Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Госинспекция труда Карелии завершила проверку обстоятельств смерти подсобного рабочего Сегежской ЦРБ.

Днем 17 июня мужчина почувствовал себя плохо. Инцидент произошел около 13:15 на территории больницы. Рабочего доставили в приемный покой, но спасти не удалось и вскоре он скончался в больнице.

Как стало известно нашему изданию, мужчина 1978-го года рождения выполнял разгрузочные работы постельного белья в терапевтическом отделении. Во время работ он потерял сознание.

Эксперты установили, что смерть наступила из-за заболевания мужчины. Однако проверка выявила нарушения трудового законодательства в медучреждении. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.