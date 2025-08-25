«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

«Автоваз» сообщил о снятии ограничений на продажу всех товарных автомобилей Lada Largus в дилерской сети, введенные с 21 октября 2025 года для проведения тщательной проверки проблем с вращением рулевого колеса и иных компонентов.

— С 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, — сообщает Риа Новости со ссылкой на Росстандарт.

Проблемы с рулевым управлением стали второй серьезной технической неисправностью Largus в этом году. Весной 2025 года модель уже отзывали для устранения другой проблемы — отсутствия тревожной кнопки.

Ведомство направило АвтоВАЗу официальный запрос о возможном несоответствии модели Largus требованиям техрегламента Таможенного союза. АвтоВАЗ отреагировал на ситуацию, заявив Росстандарту, что выполняет гарантийный ремонт всем обратившимся владельцам автомобилей. — Одновременно специалисты АО «Автоваз» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия», — отметили в Росстандарте.В ведомстве также добавили, что после обращений владельцев автомобилей производился своевременный гарантийный ремонт, после чего рецидивов не случалось.

В ходе проверки выяснилось, что жидкость в одном из клапанов от первоначального поставщика со временем теряла вязкость. Это требовало от водителей дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.

Теперь в автоконцерне сообщили, что перешли на компонент другого поставщика, продукция которого полностью соответствует техническим требованиям и сохраняет стабильную вязкость. Это позволило возобновить реализацию автомобилей.

Ситуация с Largus повторила сценарий с другой ключевой моделью концерна — Lada Vesta. В августе началась проверка из-за жалоб на блокировку руля, а в сентябре произошла авария во Владимирской области, где Vesta перевернулась после заклинивания рулевого колеса на полном ходу. АвтоВАЗ тогда также инициировал бесплатную сервисную проверку автомобилей.

