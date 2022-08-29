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Установлены предварительные причины зеленого цвета воды в губе Онежского озера в Карелии

Новости. Общество
10:58, 31 Августа 2022
фото: страница Виталия Садовникова Вконтакте

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Экспертиза показала, что зеленый цвет воды в Лижемской губе Онежского озера вызван естественными природными процессами.

Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.

По его словам, 28 августа жители деревни Ватнавалок сделали фото, на котором видно, что вода в губе стала необычного зеленого цвета.

Районная администрация решила выяснить органолептические свойства воды. Запрос о срочном взятии проб был направлен в министерство сельского хозяйства и территориальное отделение Роспотребнадзора.

«Предварительный вывод экспертов по визуальным данным — вода в озере „зацвела“ в следствие необычайно жаркого лета. Ждём официального лабораторного заключения», — написал Садовников на своей странице Вконтакте.

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