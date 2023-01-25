Устав бегать от приставов, житель Карелии расплатился со всеми кредитами и штрафами

Житель Питкяранты вошел в новый год без долгов, устав прятаться от приставов, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району возбуждены 7 исполнительных производств в отношении местного жителя о взыскании задолженностей по кредитным и коммунальным платежам, административным штрафам за нарушение правил дорожного движения и вождение в нетрезвом виде. Общая сумма задолженности составила 157 тысяч рублей.

По адресу регистрации должник проживал, но поскольку он знал об исполнительных производствах, то стал скрываться, и застать его дома сотруднику службы не удавалось. На телефонные звонки тоже не отвечал.

Судебный пристав арестовал счета должника и временно ограничил выезд за границу.

Как только по запросу сотрудника службы приходила информация о трудоустройстве должника, судебный пристав-исполнитель немедленно направлял постановление об обращении взыскания на доход неплательщика, но он успевал увольняться, продолжая уклоняться от уплаты задолженности.

В наступившем году должник, устав прятаться от приставов, оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.