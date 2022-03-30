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Уставшие от городской суеты российские туристы готовы устроить курортный отдых на майские праздники в поселке Карелии

Новости. Общество
10:22, 04 Апреля 2022
фото: © Интересный туризм в Карелии / ОК

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Поселок в Олонецком районе вошел в топ-10, где туристы хотят провести майские выходные, и составил конкуренцию Крыму, Краснодарскому краю, Абхазии и Ленобласти.

Поселок в Олонецком районе вошел в топ-10, где туристы хотят провести майские выходные, и составил конкуренцию Крыму, Краснодарскому краю, Абхазии и Ленобласти.

Майские праздники традиционно считаются самым популярным периодом для отдыха весной. Чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге, россияне уезжают в небольшие курортные города и посёлки. Поэтому сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города и посёлки можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии. В список не вошли крупные города с населением более 130 тысяч человек.

Посёлки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, сёла Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили десятку направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в начале мая от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1 рублей до 3,6 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 10 мая 2022 года

Десять городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2022 году:

1.Дедеркой — 1300 / 4 ночи *
2.Гагра — 1000 / 12 ночей
3.Домодедово — 1700 / 1 ночь
4.Андреаполь — 3600 / 5 ночей
5.Багратионовск — 2650 / 4 ночи
6.Мисхор — 1000 / 7,5 ночи
7.Ильинский — 2490 / 2 ночи
8.Абзаково — 1600 / 3,5 ночи
9.Выборг — 2000 / 1 ночь
10.Аскат — 1800 / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха

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