Устроившему аварию пьяному водителю из Карелии грозит срок до двух лет

Водитель из Медвежьегорска вновь напился и спровоцировал ДТП.

Ночью, 18 июня, вблизи поселка Повенец на трассе Вологда-Медвежьегорск столкнулись два автомобиля, сообщили на сайте МВД Карелии 26 июня.

Аварию спровоцировал один из водителей, выбрав небезопасную дистанцию. В отношении 53-летнего жителя Медвежьегорска полицейские составили протоколы за нарушение правил и управление автомобилем без прав и без страхового полиса.

Кроме того, госавтоинспекторы выяснили, что нарушитель был пьян. К административной ответственности за аналогичное правонарушение он уже привлекался. В ОМВД по Медвежьегорскому району возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы с лишением специального права.