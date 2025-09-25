Устроившие драку в клубе Петрозаводска Саиб Акберов и Хикмет Мамедов сдались полиции

Сегодня, 26 сентября, оба зачинщика драки в клубе «Соло» в Петрозаводске самостоятельно прибыли в полицию.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, один из них 2000 года задержан в качестве подозреваемого, завтра, 27 сентября, у него будет суд, где изберут меру пресечения. Второй 2003 года в статусе свидетеля отпущен домой. В полиции не называют имена, но речь идет о Саибе Акберове и Хикмете Мамедове. Первого отпустили, второй задержан.

Напомним, 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.

Позже в соцсетях появился ролик со всей хронологией события. Делом заинтересовался Следком России. Возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Усугубил ситуацию тот факт, что Саиб и Хикмет уехали из Карелии. Однако, как видим, уже вернулись, испугавшись более серьезных последний.

Как мы сегодня сообщали, прокуратура забрала дело у Следкома и передала МВД. Тем временем, в соцсетях уже публикуют новые видео, где Хикмет участвует в других потасовках в городе, в том числе в небезизвестном «Ели-Пели», где в свое время «прославились» каратисты братья Кадашевы, отбывающие сейчас сроки в тюрьме. Добавим, что по нашим данным, Хикмет близкий друг младшего из братьев — Джахангира Кадашева.