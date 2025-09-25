РЕКЛАМА
В Карелии разыскивают девушку 2008 года рождения

16:05

Устроившие драку в клубе Петрозаводска Саиб Акберов и Хикмет Мамедов сдались полиции

15:49

Обман «кадровиков»: петрозаводчанин потерял 110 тысяч рублей

15:30

Минимум 19 смертей: стало известно общее число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

15:15

Ушёл из жизни режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян

15:00

От школы до трудоустройства: «РКС – Петрозаводск» помогает молодым специалистам строить карьеру

14:51

В Петрозаводске мотоциклист пострадал в аварии

14:40

Якобы задержанный экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов находится в Санкт-Петербурге

14:30

«Петербургтеплоэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону в Карелии

14:25

Жителей Петрозаводска зовут на уборку «Кургана»

14:20

Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

13:54

Контактную сеть монтируют на Лобановском мосту в Петрозаводске

13:40

Стали известны подробности ДТП на пешеходном переходе в центре Петрозаводска

13:20

Ушла из жизни легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина

13:00

Два спортивных праздника пройдут в Петрозаводске в начале октября

12:40

В МВД опровергли информацию о запрете в России праворульных автомобилей

12:05

Супругам из Олонца грозит тюремный срок за кражу денег с банковской карты знакомого

11:45

В Петрозаводске бездомный обокрал магазин техники и алкомаркет

11:25

Поддельный алкоголь убил семерых человек в соседнем с Карелией регионе

11:05

В многодетной семье из Карелии родилась «королевская двойня»

11:00

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

10:45

В кафе «Дежавю» в Петрозаводске произошел пожар

10:30

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

10:19

В центре Петрозаводска открывается выставка по камнеобработке

10:15

Известная журналистка возродила древний карельский метод вязания

10:00

В Кондопожской районной больнице появился передвижной рентген-аппарат

09:50

Мастера из Карелии стали победителями всероссийского конкурса сувениров

09:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце сентября

09:00

В центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе

08:40

В Медвежьегорске простятся с погибшим в зоне СВО земляком

08:20

Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной

08:00

Строители показали новый Лобановский мост с высоты птичьего полета

07:40

В Карелии впервые пройдет Спартакиада трудовых коллективов

07:20

Отопительный сезон начинается еще в трех районах Карелии

07:00

Старые корпуса завода «Холод Славмо» сносят в Петрозаводске

06:40

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

00:10

СМИ пишут о задержании бывшего вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова

23:10

В Петрозаводском ДЮЦ появилось «Нескучное место»

23:00

22:20

Последние дни сентября будут сухими и теплыми

22:00

По делу о мошенничестве задержан еще один фигурант

21:00

Карельская команда лесорубов вновь стала сильнейшей на Чемпионате России

20:15

Карельские охотники отогнали беспокоившего жителей медведя

19:45

В Петрозаводске рецидивист украл телефон из магазина бытовой техники

19:15

Экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин также задержан в рамках дела о продаже «Автоспетранса»  

18:40

Вместе с Иваном Новиковым задержан экс-депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин

18:10

В Кеми пьяный мужчина получил ожоги от удара током, забравшись на крышу поезда

17:50

Артур Парфенчиков обсудил развитие Прионежского и Пряжинского районов с депутатами и главами поселений

17:35

В Петрозаводске бесследно пропал 23-летний юноша

17:20

В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

17:07

До +16°С, без осадков: прогноз погоды на 26 сентября

17:00

Артур Парфенчиков дал старт газификации Соломенного

16:45

Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

16:20

Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

16:10

В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

16:00

Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

15:35

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

15:00

Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

14:35

Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

14:20

Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

14:05

Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03
Устроившие драку в клубе Петрозаводска Саиб Акберов и Хикмет Мамедов сдались полиции
Сегодня 15:49 Криминал
Сегодня, 26 сентября, оба зачинщика драки в клубе «Соло» в Петрозаводске самостоятельно прибыли в полицию.

фото: © коллаж "Столица на Онего"

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, один из них 2000 года задержан в качестве подозреваемого, завтра, 27 сентября, у него будет суд, где изберут меру пресечения. Второй 2003 года в статусе свидетеля отпущен домой. В полиции не называют имена, но речь идет о Саибе Акберове и Хикмете Мамедове. Первого отпустили, второй задержан.

Напомним, 20 сентября в ночном клубе «Соло» Саиб Акберов поспорил с сотрудницей клуба, она дала ему пощечину, Саиб ответил ударом в лицо. За девушку приехал заступиться ее муж, который был избит Хикметом Мамедовым, подоспевшим на помощь к Саибу Акберову. Сначала Хикмет напал на соперника в клубе, вмешалась охрана. А потом повторил нападение на улице. Вся хронология попала на видео.

Позже в соцсетях появился ролик со всей хронологией события. Делом заинтересовался Следком России. Возбудили уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство). Усугубил ситуацию тот факт, что Саиб и Хикмет уехали из Карелии. Однако, как видим, уже вернулись, испугавшись более серьезных последний.
Как мы сегодня сообщали, прокуратура забрала дело у Следкома и передала МВД. Тем временем, в соцсетях уже публикуют новые видео, где Хикмет участвует в других потасовках в городе, в том числе в небезизвестном «Ели-Пели», где в свое время «прославились» каратисты братья Кадашевы, отбывающие сейчас сроки в тюрьме. Добавим, что по нашим данным, Хикмет близкий друг младшего из братьев — Джахангира Кадашева.

