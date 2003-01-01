РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Тема недели
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Новости

Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

16:20

Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

16:10

В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

16:00

Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

15:35

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

15:00

Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

14:35

Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

14:20

Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

14:05

Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03

Умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк

22:40

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

22:00

Юная пловчиха обновила рекорд Карелии на соревнованиях в Петрозаводске

21:30

В Заонежье на средства известного биатлониста завершили строительство причала для теплоходов

20:30

МРОТ в России поднимут более чем на 20% — Мишустин

19:30

Около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка

18:48

Детям до 16 лет запретят выгуливать потенциально опасных собак

18:30

На жителя Сортавальского округа напал знакомый и ударил бутылкой из-под коньяка по голове

17:55

Обыски прошли в Корпорации развития Карелии

17:45

Минометную мину времен войны обнаружили в лесу в Приладожье

17:35

В Карелии снова разрешили разводить костры в лесу

17:15

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

17:00

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

16:40

Новороссийск атакован БПЛА, в Сочи эвакуируют всех отдыхающих на пляжах

16:30

В Сегеже не хватает денег на устранение последствий шторма

16:20

Свободные квартиры с шикарными видами еще остались в ЖК «Флотилия»

16:17

Глава Минсельхоза РФ пообещала работникам сельского хозяйства высокие зарплаты

16:10

В центре Петрозаводска временно запретят стоянку транспорта

16:00

35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

15:40

В Петрозаводске и в пяти районах Карелии начался отопительный сезон

15:25

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

15:10

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

14:50

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10
Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело
Сегодня 16:20 Криминал
Поделиться

История с дракой в ночном клубе «Соло» в Петрозаводске обрастает новыми подробностями.

фото: © коллаж «Столица на Онего»

По факту драки в ночном клубе, о которой мы рассказывали утром, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ч. 1 (хулиганство). Делом занимается Следственный комитет Карелии. Оно на контроле и главы Следкома Александра Бастрыкина. Ранее драку, которая произошла 20 сентября, уже комментировала полиция, но об уголовном деле речь не шла. Напомним, что по информации МВД, один из посетителей нанес удар сотруднице клуба. Вскоре после этого на место прибыл супруг пострадавшей женщины.

В дальнейшем в ходе конфликта прибывший на место знакомый злоумышленника избил мужа сотрудницы заведения. Весь конфликт попал на видео

Тем временем, «Столице на Онего» стали известны новые подробности инцидента. Так, выяснилось, что драка произошла в ночном клубе «Соло». Оскорбивший работницу клуба — известный карельский боксер, кандидат в мастера спорта Саиб Акберов, его товарищ, который наносил побои — Хикмет Мамедов. Хикмет, к слову, близкий друг отбывающего срок еще одного любителя драться в ночных клубах Джахангира Кадашева.

Выяснилось также, что пострадавшая девушка и ее супруг не стали писать заявления на обидчиков. Более того, оба написали, что не имеют претензий к двум названным выше гражданам. Почему они отказались писать заявления, неизвестно. Зато доподлинно известно, что на супругов выходили представители азербайджанской диаспоры и предлагали деньги.

Добавим, что сразу после публикаций в СМИ Саиб Акберов и Хикмет Мамедов покинули Карелию. Сейчас они скрываются где-то в Ленинградской области. «Столица на Онего» следит за развитием событий. 

Обсудить (0) в ленту
Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»
РЕКЛАМА
В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение