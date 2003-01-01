Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

История с дракой в ночном клубе «Соло» в Петрозаводске обрастает новыми подробностями.
По факту драки в ночном клубе, о которой мы рассказывали утром, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ч. 1 (хулиганство). Делом занимается Следственный комитет Карелии. Оно на контроле и главы Следкома Александра Бастрыкина. Ранее драку, которая произошла 20 сентября, уже комментировала полиция, но об уголовном деле речь не шла. Напомним, что по информации МВД, один из посетителей нанес удар сотруднице клуба. Вскоре после этого на место прибыл супруг пострадавшей женщины.
В дальнейшем в ходе конфликта прибывший на место знакомый злоумышленника избил мужа сотрудницы заведения. Весь конфликт попал на видео.
Тем временем, «Столице на Онего» стали известны новые подробности инцидента. Так, выяснилось, что драка произошла в ночном клубе «Соло». Оскорбивший работницу клуба — известный карельский боксер, кандидат в мастера спорта Саиб Акберов, его товарищ, который наносил побои — Хикмет Мамедов. Хикмет, к слову, близкий друг отбывающего срок еще одного любителя драться в ночных клубах Джахангира Кадашева.
Выяснилось также, что пострадавшая девушка и ее супруг не стали писать заявления на обидчиков. Более того, оба написали, что не имеют претензий к двум названным выше гражданам. Почему они отказались писать заявления, неизвестно. Зато доподлинно известно, что на супругов выходили представители азербайджанской диаспоры и предлагали деньги.
Добавим, что сразу после публикаций в СМИ Саиб Акберов и Хикмет Мамедов покинули Карелию. Сейчас они скрываются где-то в Ленинградской области. «Столица на Онего» следит за развитием событий.