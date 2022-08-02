Устроивший на автостоянке стрельбу из пистолета житель Петрозаводска получил срок

Суд Петрозаводска вынес приговор по делу о вооруженном разбойном нападении, которое произошло в январе 2021 года.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый и пятеро его знакомых приехали на автостоянку на Карельском проспекте и напали на одного из находившихся там мужчин. Он оказал сопротивление, и подсудимый устроил по нему стрельбу из пистолета. По данным следствия, обвиняемый произвел не менее семи выстрелов. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в руку. Все это происходило в дневное время на глазах нескольких свидетелей.

Нападавший скрылся, но был задержан на следующий день на трассе «Кола» сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования выяснилось, что пистолет он купил за полгода до нападения и хранил его в тайнике в лесу.

Подсудимый признал вину и заключил на стадии предварительного расследования досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 150 тыс. рублей.

Против остальных участников разбойного нападения тоже возбуждено уголовное дело. Оно рассматривается в суде.