Утечка аммиака произошла в порту Ленинградской области

Инцидент с утечкой аммиака на одном из судов произошел в порту Усть-Луга на Финском заливе.

Утечка жидкого аммиака произошла сегодня, 6 июля, в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Инцидент случился во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «ЭКО ВИЗАРД», сообщили в Минтранса России.

В министерстве уточнили, что утечка была незначительной, несмотря на то, что ранее появлялась информация о взрыве на судне. Экипаж в количестве 23 человек был эвакуирован в порт, пострадавших нет.

В настоящее время аварийные службы терминала занимаются ликвидацией последствий происшествия. Погрузка остановлена. Планируется водолазный осмотр судна.