Юный рыболов был счастлив, когда выпустил улов обратно в водоем.
Осенними эмоциями поделились жители Карелии в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фотографии с рыбалки на одном из водоемов республики.
«Мы сделали это, нашли его, выследили и вот ОН, первый судак в жизни сына и за 7 кг», — написали в сети.
Но самое большое счастье у ребенка было в глазах, когда он выпустил судака, рассказали родители.
«Конечно, утер бате нос!» — отметили подписчики паблика.
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