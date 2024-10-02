Юный рыболов был счастлив, когда выпустил улов обратно в водоем.

Осенними эмоциями поделились жители Карелии в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фотографии с рыбалки на одном из водоемов республики.

«Мы сделали это, нашли его, выследили и вот ОН, первый судак в жизни сына и за 7 кг», — написали в сети.

Но самое большое счастье у ребенка было в глазах, когда он выпустил судака, рассказали родители.

«Конечно, утер бате нос!» — отметили подписчики паблика.