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Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии

Новости. Общество
15:46, 12 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Государственный природный заповедник «Кивач»

В воскресенье, 11 июля, трагически оборвалась жизнь Дмитрия Александровича Живетьева.

Дмитрий Живетьев работал заместителем директора по правовым вопросам в заповеднике «Кивач», был юрисконсультом ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник», также являлся сотрудником прокуратуры в отставке.

«Дмитрий был добрым и чутким отцом, преданным и надежным другом, товарищем, уважаемым коллегой, справедливым и честным человеком. 23 мая 2021 года ему исполнилось 43 года, — сообщается в паблике заповедника. — Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой».

Прощание состоится во вторник, 13 июля, с 8.00 до 9.00 в траурном зале по адресу: г. Петрозаводск, ул. Вольная, д. 4, второй зал.

Если кто-то то желает оказать материальную помощь родным погибшего, то можно сделать перевод на банковскую карту. Данные можно найти в паблике заповедника.

Как стало известно «Столице на Онего», Дмитрий Живетьев утонул, когда пошел купаться в жаркий день.

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