Утреннее ДТП спровоцировало серию столкновений в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Ключевая в Петрозаводске произошли сразу три дорожные аварии.
В понедельник, 19 декабря, ДТП с участием двух автомобилей на улице Ключевая в Петрозаводске стало причиной еще двух столкновений.
Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Напомним, в 07.50 на улице Ключевая, в районе железнодорожного переезда между улицами Корабелов и Петрова, столкнулись два автомобиля.
Машины получили механические повреждения. Полоса в сторону улицы Онежской Флотилии оказалась заблокирована. Образовалась пробка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание