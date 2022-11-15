Утреннее ДТП спровоцировало серию столкновений в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Ключевая в Петрозаводске произошли сразу три дорожные аварии.

В понедельник, 19 декабря, ДТП с участием двух автомобилей на улице Ключевая в Петрозаводске стало причиной еще двух столкновений.



Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним, в 07.50 на улице Ключевая, в районе железнодорожного переезда между улицами Корабелов и Петрова, столкнулись два автомобиля.

Машины получили механические повреждения. Полоса в сторону улицы Онежской Флотилии оказалась заблокирована. Образовалась пробка.