Утреннее ДТП в Октябрьском районе Петрозаводска зафиксировала камера наблюдения

Утром 8 декабря на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Краснофлотской столкнулись две легковушки.
Одна из видеокамер компании «Ситилинк» запечатлела дорожную аварию на перекрестке Октябрьский — Краснофлотская.
В 07.54 два автомобиля притерлись бортами, одна из легковушек оказалась в сугробе.
Видео разместил пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о внедорожнике, который лег на крышу на западе Карелии.
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