Утреннее ДТП в Октябрьском районе Петрозаводска зафиксировала камера наблюдения

Утром 8 декабря на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Краснофлотской столкнулись две легковушки.

Одна из видеокамер компании «Ситилинк» запечатлела дорожную аварию на перекрестке Октябрьский — Краснофлотская.



В 07.54 два автомобиля притерлись бортами, одна из легковушек оказалась в сугробе.



Видео разместил пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о внедорожнике, который лег на крышу на западе Карелии.