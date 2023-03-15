Утренние рейсы автобусов отменили в райцентре Карелии

В Кеми частный перевозчик предупредил об отменен двух рейсов.
В паблике администрации Кемского района местных жителей предупреждают об изменении расписания движения автобусов.
«По информации ИП Сузи И.М. 17 марта не будет утреннего рейса маршрута "Депо-Порт" в 07:50 от вокзала и в 08:25 из Порта. Далее все по расписанию», - пишут в паблике.
Ранее сообщалось, рейсы автобусов из Петрозаводска до аэропорта привязали к расписанию самолетов.
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