Утренние рейсы автобусов отменили в райцентре Карелии

В Кеми частный перевозчик предупредил об отменен двух рейсов.

В паблике администрации Кемского района местных жителей предупреждают об изменении расписания движения автобусов.

«По информации ИП Сузи И.М. 17 марта не будет утреннего рейса маршрута "Депо-Порт" в 07:50 от вокзала и в 08:25 из Порта. Далее все по расписанию», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, рейсы автобусов из Петрозаводска до аэропорта привязали к расписанию самолетов.