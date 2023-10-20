Утренний мороз в -16°С зафиксировали удивленные жители юга Карелии

В одной из деревень Олонецкого района жители отметили температуру много ниже спрогнозированной синоптиками.

Как говорится в сообщении паблика «Лисья Сельга», ранним утром 22 октября уличные термометры зафиксировали температуру воздуха -16°С.



Данное значение отмечено в 06.30. Заметим, что синоптики обещали на сегодня температуру ночью -2, -7°С, местами до -10°С, днем -1, +4°С.



Также отметим, что историческая деревня Лись Сельга расположена в Коткозерском сельском поселении Олонецкого района, в 90 километрах от Петрозаводска и в 300 км от Санкт- Петербурга.