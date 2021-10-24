890x80
Реклама

Утренняя встреча с сотрудниками ДПС привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Новости. Криминал
12:58, 24 Октября 2021
фото: © Полиция Прионежского района Вконтакте

Новости партнеров

Автоинспекторы остановили машину с прицепом, груз в котором водителю не принадлежал, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 42-летнего жителя Прионежского района. По версии дознания, он украл имущество организации, в которой работал.

Октябрьским утром мужчину, находившегося за рулём автомашины, остановили сотрудники ДПС неподалёку от Петрозаводска. Внимание правоохранителей привлек груз, который мужчина перевозил.

Как выяснилось, металлические конструкции в прицепе автомобиля жителя Прионежья были незаконно вывезены с территории предприятия, где трудился мужчина. Сельчанин признался, что планировал продать их.

Похищенное было изъято. Дознание по уголовному делу продолжается. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-10-24 15:58:06
Админы , сложно так , когда вы половину ответов не пропускаете . Теряется нить диалога ..получается , что я промолчал .
Давайте или вы не пропускаете хамство портянок ..или дайте отвечать . )))
Кир
2021-10-24 13:39:24
Пьющая страна и несчастные люди. Лидер , который уведет страну от пьянства ещё не родился. Так, Саныч? :)
Лом
2021-10-24 14:38:00
Кир, Не пей больше,а то статью не прочитав, делаешь выводы!
Нищая страна,от того и воруют ..глядя на "вышестоящих", тащащих всё, что не "прибито",но в других масштабах....
Off
2021-10-24 15:09:38
Лом, ты прав ...этот тип - горький забулдыга и постоянный клиент помоек. Не было еще ни одного дня ,чтобы он был трезвый . У него и кличка есть "Кир -с-бутылкой ":)
Кир
2021-10-24 15:44:26
Off, бестолочь, иди пожалуйся своему старому нику demari. :) От НКВД не скроешься.)))
Кир
2021-10-24 14:50:22
Лом, совсем не пью, болезный и знаю, чего пишу, в отличии от тебя. Знаю вашу жизнь не понаслышке.
Кир
2021-10-24 15:36:31
Эксперд, demari ещё вылез. Забыл, кем он стал?
Кир
2021-10-24 15:33:50
Эксперд, :)
Изя
2021-10-24 15:21:31
Кир, о как развернуло то тебя ))))))
Эксперд
2021-10-24 15:21:06
Кир, да этот лом и есть Офф. Многониковый. Сегодня его смачно на место поставили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам

Аналитика

22.10.2021 15:41
Политкухня
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 8
Зачем суд Петрозаводска допросил детского омбудсмена Геннадия Сараева по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
«Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты» 2
21.10.2021 13:53
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 4
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 8
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»