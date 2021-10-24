Утренняя встреча с сотрудниками ДПС привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Автоинспекторы остановили машину с прицепом, груз в котором водителю не принадлежал, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 42-летнего жителя Прионежского района. По версии дознания, он украл имущество организации, в которой работал.

Октябрьским утром мужчину, находившегося за рулём автомашины, остановили сотрудники ДПС неподалёку от Петрозаводска. Внимание правоохранителей привлек груз, который мужчина перевозил.

Как выяснилось, металлические конструкции в прицепе автомобиля жителя Прионежья были незаконно вывезены с территории предприятия, где трудился мужчина. Сельчанин признался, что планировал продать их.

Похищенное было изъято. Дознание по уголовному делу продолжается. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.