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Авария на сетях оставила без света несколько микрорайонов Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:18, 11 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Специалисты работают над устранением последствий аварии на Голиковке, на Кукковке работы практически завершены, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.

Утром 11 июня в нескольких районах города произошло отключение электричества.

Рано утром, в 6.40, без электричества осталась значительная часть Кукковки в районе улиц Ровио, Сортавальской, Комсомольского и Карельского проспектов.

Позже, в 8.10, отключение пережила уже Голиковка. Без света остались дома по улицам Лесная, Лизы Чайкиной, Мерецкова, Станционная и Загородная, а также по проспекту Невского.

Во всех случаях причиной стало повреждение сетей инженерно-технического обеспечения.

Специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» работают над устранением аварий. Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, на Кукковке работы на данный момент практически завершены.

В пострадавших от отключения районах не работают также светофоры, поэтому Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть внимательными.

Как уточнили в ЕДДС Петрозаводска, электроснабжение на Кукковке восстановлено, за исключением домов по Карельскому проспекту, 20, Комсомольскому проспекту, 21, 23, 25, 19, 19А, 19Б, 23, улице Сортавальская, 20 (здание детского сада). Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 12.00. 

 

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