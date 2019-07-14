Утром начнется "охота" на пьяных водителей в Петрозаводске

Сотрудники госавтоинспекции утром 14 июля будут ловить пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Воскресным утром на территории Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".



За 6 месяцев 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 5 дорожно - транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 10 человек получили травмы.



За этот же период 293 водителя отстранены от управления транспортным средством в состоянии опьянения.