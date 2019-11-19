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Новости. Происшествия
13:48, 19 Ноября 2019
фото: © dtpptz.ru

Утром в Петрозаводске легковой автомобиль сбил пешехода (ВИДЕО)

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Инцидент произошел 19 ноября на перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

ДТП произошло в 8.10 на регулируемом перекрестке, пишет DdtpPtz.ru.

Пешеход переходил проезжую часть улицы Лыжная по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В это же время легковой автомобиль совершал левый поворот и сбил пешехода.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" и видеорегистратор очевидца, Галины Ханаевой, запечатлели момент произошедшего. 

Ранее водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на Лесном проспекте. 

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Комментарии

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Комментатор
2019-11-19 14:37:48
"Ранее водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку" читается, как будто он же сбил. А был другой водитель.
Комментатор
2019-11-19 14:36:54
А ведь режим работы светофора меняли, чтоб не пересекались потоки авто и пешеходов.
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