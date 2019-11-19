Утром в Петрозаводске легковой автомобиль сбил пешехода (ВИДЕО)

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Инцидент произошел 19 ноября на перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе, сообщили в МЧС Карелии.
ДТП произошло в 8.10 на регулируемом перекрестке, пишет DdtpPtz.ru.
Пешеход переходил проезжую часть улицы Лыжная по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В это же время легковой автомобиль совершал левый поворот и сбил пешехода.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" и видеорегистратор очевидца, Галины Ханаевой, запечатлели момент произошедшего.
Ранее водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на Лесном проспекте.
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