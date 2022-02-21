Утром в Петрозаводске загорелся маршрутный автобус (ВИДЕО)

Утром 24 февраля на проспекте Александра Невского в Петрозаводске загорелась маршрутка.

Видео горящего автобуса появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». По словам автора ролика, инцидент произошел сегодня, 24 февраля, в 6.45, в районе дома № 73 по проспекту Александра Невского.

Судя по кадрам из видео, горящий автобус находился на остановке. В салоне никого не было видно.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, утром загорелся автобус, следовавший по маршруту № 25. В салоне авто находился только водитель. Пострадавших и эвакуированных нет. Причины аварии уточняются.