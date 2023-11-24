Утром в старинном селе Карелии огнеборцы тушили пожар

Пожар возник в жилом доме в Пряжинском районе Карелии.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в понедельник, 27 ноября, в 09.12. Как стало известно, в селе Ведлозеро Пряжинского района возник пожар в жилом доме на улице Набережной.
На вызов был направлен личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района.
Огнеборцы ПЧ-49 села Ведлозеро в 09.26 ликвидировали пожар.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание