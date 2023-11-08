Утром врачи позвали жителей Карелии чистить зубы

Медики рассказали о важности утреннего гигиенического ритуала для здоровья и самочувствия.

Утренняя чистка зубов имеет огромное значение для нашего здоровья и хорошего самочувствия в течение дня, рассказали в центре общественного здоровья Карелии.

Когда мы спим, наш рот становятся идеальной средой для размножения бактерий. Во время сна слюна, которая естественным образом очищает наши зубы и устраняет бактерии, выделяется намного меньше. Это может привести к образованию налета и зубного камня, а также к неприятному запаху изо рта.



По словам специалистов, утренняя чистка зубов помогает устранить эти негативные последствия и сохранить свежесть дыхания на протяжении всего дня. Кроме того, этот гигиенический ритуал удаляет налет и зубной камень, предотвращает появление кариеса и заболеваний десен.



Более того, утренняя чистка зубов помогает разбудить организм и подготовить его к новому дню. Она стимулирует кровообращение во рту и укрепляет эмаль зубов.



Врачи призвали помнить о ежедневной утренней чистке зубов, чтобы поддерживать своё здоровье и уверенность в свежем дыхании на протяжении всего дня.