«Утушка луговая» принесла победу музыканту из Петрозаводска на международном фестивале

Юного аккордеониста Тимофея Белотелова наградили дипломом лауреата I степени.
Учащийся Детской школы искусств им. М.А. Балакирева Тимофей Белотелов победил на международном фестивале с произведением «Утушка луговая», которое подготовил вместе со своим педагогом Натальей Ковалевой, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.
В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль «Звездный путь», проходивший в дистанционном формате. Карельского аккордеониста Тимофея Белотелова наградили дипломом лауреата I степени.
Тимофей выступил в номинации «Народные инструменты» в возрастной группе 9-11 лет.
Учредителем конкурса стал международный арт-центр «Твое искусство», отметили в источнике.
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