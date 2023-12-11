«Утушка луговая» принесла победу музыканту из Петрозаводска на международном фестивале

Юного аккордеониста Тимофея Белотелова наградили дипломом лауреата I степени.

Учащийся Детской школы искусств им. М.А. Балакирева Тимофей Белотелов победил на международном фестивале с произведением «Утушка луговая», которое подготовил вместе со своим педагогом Натальей Ковалевой, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.





В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль «Звездный путь», проходивший в дистанционном формате. Карельского аккордеониста Тимофея Белотелова наградили дипломом лауреата I степени.





Тимофей выступил в номинации «Народные инструменты» в возрастной группе 9-11 лет.



Учредителем конкурса стал международный арт-центр «Твое искусство», отметили в источнике.