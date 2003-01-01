Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии

Отделение Социального фонда России по Республике Карелия утвердило график выплат пенсий и детских пособий на декабрь 2025 года. Основные выплаты семьям с детьми за ноябрь будут перечислены 3 декабря.
Отделение СФР по Республике Карелия сообщает, что впервые назначенные пособия выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении, далее — в соответствии с графиком.
Детские выплаты перечисляются за предыдущий месяц, то есть в декабре поступят ноябрьские деньги.
— 3 декабря: единое пособие на детей до 17 лет, пособие беременным, выплаты неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 лет, пособие на первого ребёнка до 3 лет, выплаты на детей военнослужащих;
— 5 декабря: ежемесячная выплата из материнского капитала на ребёнка до 3 лет;
— 8 декабря: пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей;
— ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР.
В отличие от пособий, пенсии и социальные выплаты же перечисляются за текущий месяц.
За декабрь они поступят по стандартному графику, утвержденному региональным отделением Почты России:
— 11, 12 и 20 декабря через банковские учреждения;
— по индивидуальному графику же через почтовые отделения.
