Утверждена Инвестиционная стратегия Карелии до 2030 года

Цель инвестиционного развития Карелии - к 2030 году достичь роста инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года в сопоставимых ценах.

Глава республики Артур Парфенчиков утвердил Инвестиционную стратегию до 2030 года. Стратегией определены перспективные секторы развития, механизмы и инструменты, с помощью которых будут помогать инвесторам в реализации их проектов на территории региона.

Как отметил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев, в стратегии прописаны все необходимые инструменты и механизмы для того, чтобы показатель «инвестиции в основной капитал» по полному кругу организаций в республике достиг 168,5 млрд рублей по итогам 2030 года или 170% по отношению к 2020 году в сопоставимых ценах.

«Это амбициозная цель. Для ее достижения уже сегодня в республике внедрены все элементы регионального инвестиционного стандарта, позволяющие обеспечить прозрачные и понятные «правила игры» для инвесторов, сформировать благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности на территории региона, - заявил министр.

Считаем необходимым продолжать наш курс по стимулированию инвестиционной деятельности и поддержке инвесторов и видим в этом один из ключевых факторов для развития экономики региона».

Напомним, по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций в республике составили 95,6 млрд рублей и в сравнении с 2021 годом в сопоставимых ценах выросли на 3,7%.

По динамике инвестиций с 2017 по 2022 годы Карелия занимает седьмое место из 85 субъектов страны, а на Северо-Западе - первое.

В рейтинге, характеризующем состояние деловой среды, инвестиционного климата и потенциала в регионах России за 2022 год Карелия показала наилучший результат за всю историю составления рейтинга, заняв 10 место.

С текстом Инвестиционной стратегии республики до 2030 года и с более подробной информацией о мерах поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале Карелии по ссылке.